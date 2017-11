Becali a cerut, Dica EXECUTA! Cei doi jucatori care REVIN in echipa Stelei dupa infrangerea de la Iasi

Gigi Becali s-a suparat pe Dica dupa infrangerea de la Iasi, insa patronul Stelei a revenit si si-a cerut scuze fata de antrenor.

Joi, 23 noiembrie, in direct la PRO TV: Viktoria Plzen - Steaua in UEFA Europa League! Bucurati-va de fotbal!

Totusi, Becali i-a cerut lui Dica sa ii foloseasca pe De Amorim si Golofca in meciurile de campionat si sa menajeze jucatorii importanti pentru cupele europene si derby-urile importante din Liga I.

Vestea pica bine pentru William de Amorim si Catalin Golofca, exilati in liga a treia, la echipa a doua. Si Marian Pleasca poate profita, mai ales ca Romario Benzar s-a accidentat pentru o perioada destul de lunga.



"Pentru ce sa l iau pe Florinel si Man la meciul cu Iasi? Ia pe De Amorim si Golofca! Greselile astea nu vor mai fi la Steaua ca le voi rectifica eu, nu ma bag peste el, il las sa fac numai ca asta e regula impusa, i-am spus: nu ma bag peste tine, faci tu ce vrei, numai ca asta e regula impusa: din 3 in 3 zile, nu vreau sa vad jucatori pe teren. Ai lot destul de mare, daca nu ma bag, am impus regula: jucatori din 3 in 3 zile pe teren nu vreau", a spus Becali pentru ProTV.

Dica nu se va baza pe Pintilii si Teixeira la meciul cu Plzen, insa Budescu va fi titular.

"Dica imi spusese ca vrea sa lase acasa cativa jucatori si eu am fost de acord. Pintilii, Teixeira si mi-a mai spus inca doi jucatori, numai ca eu nu am fost de acord cu unul dintre ei. Am spus . Vreau sa castig meciul asta. La ce mi-a propus el, o singura obiectie am avut. si il tine pe Budescu in lot. Budescu trebuie sa fie calul de bataie, el nu se odihneste niciodata, el trebuie sa fie in priza tot timpul. El este generalul de razboi care nu are voie sa lipseasca" spune Becali marti.