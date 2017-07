Becali a anuntat un transfer imediat dupa tragerea la sorti. "100% iau un fundas in urmatoarele zile"

Steaua joaca impotriva lui Plzen in turul 3 din UCL.

Steaua va juca in turul 3 din UCL cu Viktoria Plzen din Cehia. Stelistii au picat cu cel mai usor adversar din urna in care mai erau echipe ca Ajax, finalista Europa League, si Dinamo Kiev.

Patronul Stelei, Gigi Becali, s-a declarat incantat de adversar si spune ca va face transferuri ca sa fie sigur ca ajunge in grupele unei competitii, fie ea si Europa League.

Becali a dezvaluit ca sigur mai vine un fundas central in urmatoarele zile, echipa jucand in acest moment doar in Balasa si Larie:

"Sigur va veni un fundas central, suta la suta, in urmatoarele 3-4 zile. Fundasul ala sarb nu mai vine, au ridicat pretul de la 300.000 la 500.000 si am zis la revedere. Sigur o sa vina un fundas, trebuie neaparat. I-am dat un mesaj lui Gica pentru Boli, i-am transmis felicitari.", a spus Gigi Becali la Digi.