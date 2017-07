Badea il DISTRUGE pe Negoita: "Sa se duca la Alexandria, se face stadion acolo" De ce nu renunta la stadion

Nicolae Badea le transmite dinamovistilor sa isi ia adio de la stadion!

Ionut Negoita nu i-a achitat nici acum banii lui Badea pentru actiuni, iar acesta nu vrea sa renunte la contractul cu Dinamo, cel prin care detine o parte din stadionul Stefan cel Mare, pentru ca arena sa fie modernizata.

Badea ii transmite lui Negoita sa mute echipa la Alexandria, acolo unde statul construieste stadion nou, desi nu exista echipa in localitate.

"Domnul Negoita are, de peste patru ani, o obligatie de plata. Suma este la fel ca in martie 2013. Sa-mi dea banii si totul se rezolva! S-a dus la ministrul de Interne pentru ce? Poate ca este interesat de stadionul din Alexandria, caci inteleg ca se face unul acolo!

Tot spune ca este o asociere dubioasa intre societatea mea si minister, avand ca obiect stadionul. Dar foloseste aceasta asociere, an de an, pentru a lua licenta in Liga 1. Daca asocierea este dubioasa, sa inteleg ca si licenta luata de Dinamo este indoielnica?”, a declarat Badea in ”Libertatea”.

Badea a fost facut comunist azi de Gigi Becali.

”Poate il ajuta domnul Becali pe domnul Negoita sa plateasca suma respectiva, ca tot a fost junior la Dinamo. Eu pe Gigi Becali nu-l mai ascult, doar il citesc”!, a replicat fostul actionar de la Dinamo.