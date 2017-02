Azi e "Revolutia ros-albastra" Suporterii Stelei protesteaza in 35 de judete: "Vom fi peste 20.000 de oameni" 

Suporteri din toata tara organizeaza un miting de protest impotriva CSA si pentru a sustine clubul lui Becali.

Suporterii Stelei au aprobare de miting timp de patru ore, intre 11 si 15 in cele mai mari orase din Romania. "Exista toate autorizatiile necesare din partea primariilor si din partea Jandarmeriei. Nu vor exista marsuri, vom protesta pasnic in fata prefecturilor. Ne dorim ca fotbalul romanesc sa nu moara! Nu vrem ca inca o echipa sa se alature formatiilor care deja au disparut din peisaj", spune unul dintre organizatori in Gazeta Sporturilor.

Suporterii Stelei solicita interventia primului ministru in cazul Stelei, asta desi Corpul de Control a stabilit deja ca actiunea Armatei este justificata. "Solicitam interventia primului ministru, a ministului Apararii si a ministrului Justitiei, pentru ca noua ni se pare multe lucruri ciudate. Decizia de la Curtea de Apel nu este definitva, noi vom lupta pentru dreptate pana la capat. Sloganul principal ramane "Unica Steaua este acum in Liga I. Vom fi peste 20.000 de oameni", spune Catalin Biris, initiatorul protestului.