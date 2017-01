Caz INCREDIBIL in MAFIA blaturilor: Arbitri romani si-au falsificat identitatea si s-au dat STRAINI la amicalele cluburilor din Liga 1!

3 arbitri romani in activitate si unul retras au pretins ca sunt sloveni, turci sau bulgari si au condus partide de verificare ale echipelor romanesti in Cipru si Turcia.

Gazeta Sporturilor publica dezvaluiri incredibile despre 4 arbitri din ligile inferioare care au oficiat in meciuri jucate de Astra, CFR sau FC Botosani.

Marius Sumudica sustine ca Astra nu are nicio implicare si spune ca si-ar fi dat seama daca arbitrii ar fi fost romani: "E exclus, eu nu stiu sa se fi intamplat asa ceva! I-am auzit, vorbeau intre ei in alta limba, sigur nu erau romani! Astra nu e bagata in mizerii, noi am si ratat penalty-urile dubioase, ati vazut asta! Nu putem fi banuiti de nimic!"

Jurnalistul GSP Costin Stucan a explicat la Ora Exacta in Sport modul in care ziarul a construit ancheta.