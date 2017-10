"Avem valoare, ne-am distrat cu Craiova! Asa va fi de acum incolo!" Becali l-a iertat pe Alibec si anuntat transferul lui la iarna: "95% pleaca! N-ai ce sa-i spui, iti inchide gura!"

CSU Craiova 2-5 Steaua / Steaua a reusit sa treaca pe primul loc in Liga 1 si Gigi Becali spune ca nu va mai cobori de pe acest loc.

Patronul Stelei si-a laudat echipa si antrenorul dupa 18 goluri in ultimele 3 partide! Gigi Becali a anuntat si ca Alibec nu va mai fi la Steaua dupa perioada de transferuri din iarna.

"V-am spus ca avem valoare si o sa vedeti diferenta de valoare la toate meciurile de acum incolo. Deja simt asa, este adevarat ca sunt optimist, dar simt diferenta de valoare intre noi si adversar. Nu se poate spune ca e o echipa slaba Craiova, nu degeaba era la egalitate. Iar noi i-am surclasat, ne-am distrat cu Craiova.



Cel mai mult mi-a placut Tanase. Trebuie sa-l remarc si pe Alibec ca a dat 2 pase de gol. Are clasa, e fotbalist, n-ai ce sa-i spui, cand joaca iti inchide gura. Daca ii iesea golul ala, 10 milioane erau asigurati.



Nicolae Dica nu trebuie sa-mi placa mie, la el vorbesc faptele. Are maxim de puncte in Europa League, Nicolae Dica este de departe cel mai bun antrenor al Romaniei din acest moment, o spun faptele. Nu credeam nici eu ca putem sa fim pe locul 1, dar CFR nu joaca nimic si poate orice echipa sa-i depaseasca, am avut un soc. Am vazut ca s-a suparat..



E prea mare si prea valoros sa stea pe banca Alibec. In proportie de 95% se face transferul in iarna!" a spus Gigi Becali la Pro X.