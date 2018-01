"Avem superechipa, nu mai fac niciun transfer! Sau poate aduc 2-3 jucatori!" Ce spune Gigi Becali despre Nemec si Alibec

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Steaua a renuntat la 4 jucatori in aceasta iarna trimisi sub forma de imprumut la alte cluburi - dupa Daniel Benzar, Vlad Achim si Marian Pleasca, astazi a fost anuntata si plecarea lui William de Amorim la Kayserispor.

Gigi Becali a anuntat ca venirea lui Nemec la Steaua are sanse mici sa se realizeze in aceasta iarna.

"Nu am mai vorbit despre Nemec. Il am pe Alibec. Am mare incredere in Alibec. Nu stiu daca mai facem transferuri. Avem o superechipa si toate posturile sunt acoperite. Poate mai aduc 2-3 jucatori, dar nu e sigur" a spus Gigi Becali pentru Gazeta.