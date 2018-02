Astra a blufat cu declaratiile lui Edi Iordanescu: "Am avut strategia noastra, asa faceam si cand era Sumudica"

Dinamo merge in playout dupa 0-2 la Giurgiu.

Dinamovistii au fost adormiti de declaratiile date de Edi Iordanescu in ultimele zile.

Antrenorul Astrei spusese ca se gandeste sa isi menajeze cei mai importanti jucatori si ca isi doreste ca Dinamo sa ajunga in playoff. Asta in conditiile in care Astra era matematic calificata.

Dani Coman spune ca totul a fost doar o strategie.

"Fiecare club are propria strategie. Si atunci cand era Marius Sumudica antrenor aveam tot felul de strategii. El iesea cu unele declaratii, eu trebuia sa declar altfel. Acum facem o noua echipa buna."

"Daca mi-as fi dorit ca Dinamo sa ajunga in playoff? Ma intereseaza mai putin adversarele pe care le avem", a spus Dani Coman la PRO X.