Astafei a lasat Malaezia pentru Sepsi OSK! Al treilea transfer al nou-promovatei pentru primul an in Liga I

Mijlocasul Victoras Astafei (29 de ani) este cel de-al treilea transfer al noupromovatei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe in aceasta vara. Astafei a decis sa revina din cea mai exotica aventura a sa. Acesta a jucat in ultimul an la FA Selangor, in Malaezia!

"Am ales Sepsi in primul rand pentru ca ei au fost singurii care m-au vrut cu adevarat. In momentul in care am vorbit cu patronul si i-am strans mana, mi-am dat seama ca este un om bun. Pana la urma, asta e tot ce conteaza. Sunt convins ca am facut alegerea potrivita.

Am incredere in oamenii de aici si in proiectul lor. Cred ca fotbalul din Romania se schimba pas cu pas, iar Sepsi o sa fie un exemplu de urmat. Personal, tot timpul mi-am dorit sa castig si sper sa o fac si aici cat mai mult posibil. Nu vreau sa ma gandesc la viitor, dar cu sigraunta inceputul e foarte promitator", a spus Astafei, potrivit Digisport.

"In Malaezia mi-a placut foarte mult, a fost o experienta frumoasa din toate punctele de vedere. Fotbalul este total diferit si nu e usor sa te adaptezi, dar am avut o relatie foarte buna cu colegii si conducerea, precum si cu fanii. Fotbalul e diferit, incepand cu terenul de joc, cu care te obisnuiesti foarte greu daca vii din Europa. In plus, fotbalul este foarte dur, iar arbitrajul este foarte liber", a mai spus Astafei.

De-a lungul carierei, mijlocasul de 29 de ani a mai jucat la FCM Targu Mures, Ariesul Turda, Gaz Metan, Otelul, Petrolul, Adana Demirspor si FC Botosani.