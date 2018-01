"Asa va arata echipa!" Steaua se pregateste de primul meci oficial din 2018! Care va fi primul 11 al lui Dica

Steaua a castigat prima partida amicala din acest an, 3-1 cu Jiangsu.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Liga 1 reincepe in acest weekend iar perioada de pregatire a partii a doua a sezonului este aproape de a se incheia. Steaua mai are o partida amicala marti impotriva celor de la Osijek inaintea meciului de sambata contra celor de la Gaz Metan Medias.

Primul 11 din amicalul cu Jiangsu a aratat planurile lui Nicolae Dica, cel care nu il va putea folosi pe Gnohere la Medias (suspendat) si, cel mai probabil, nici pe Denis Alibec (accidentat).

”Eu cred ca aceasta va fi formula de start pentru partida de la Medias, daca nu vor interveni accidentari si sper sa nu se intample asta. Adica in centrul defensivei vor juca Gaman si Planic pentru ca Balasa a avut acea accidentare si nu este la acelasi nivel. In plus, daca cei ei vor juca bine in continuare si se vor intelege, eu cred ca vor ramane si mai departe tot ei, cel putin la inceput” a spus Duckadam la Digi Sport.

Echipa de start a Stelei cu Jiangsu

Nita - Benzar, Gaman, Planic, Momcilovic - Pintilii, Popescu - Teixeira, Budescu, Man - Tanase