ASA arata DEZASTRUL STELEI! N-a putut sa bata o echipa LASATA de fotbal! Istoricul INCREDIBIL al titularilor lui ASA

Steaua a facut doar 1-1 cu ASA si are probleme majore inaintea debutului in play-off!

Contra echipei lui Ilie Stan, problemele Stelei au fost mai evidente ca niciodata. Reghecampf n-a avut solutii pentru a deschide o echipa lasata de fotbal! La PROPRIU!

In afara lui Marius Constantin, Gabi Muresan, Mendy si Velayos, care aduna experienta in lotul lui ASA, ceilalti jucatori trimisi in teren de Iliesta au un istoric incredibil. Fie fara contract de mult timp, fie luati din lupta pentru evitarea retrogradarii in C, jucatorii care n-au putut fi depasiti aseara de milionarii Stelei vor pastra pentru mult timp amintirea egalului de pe Arena Nationala!



PE CINE N-A PUTUT SA BATA STEAUA

Pap - venit de la Luceafarul Oradea, din B, in aceasta iarna.

Rougkalas - inaintea sa semneze cu ASA, nu mai jucase de un an. Ultima oara a fost in lotul lui Leuven, in prima liga din Belgia.

Banel Nicolita - transferat din liga a 4-a, de la Faurei, unde a jucat jumatate de an. In Liga 1 nu mai jucase din martie 2016.

Ferfelea - La 31 de ani, mijlocasul se gandea sa se retraga. Nici el nu mai jucase de un an inainte sa semenze cu ASA. Ultima oara a fost la CSU Craiova.

Andrei Sin - Adus de la Tarlungeni, echipa retrasa din B dupa ce ajunsese in zona retrogradarii.

Balgiu - Transferat de la Afumati, unde a jucat 18 meciuri in prima parte a campionatului.

Batfoi - Fost junior la Steaua, Batfoi juca de doi ani la Balotesti. In tur, atacantul a rpins 20 de meciuri si a marcat de 4 ori. Balotestiul se bate la retrogradare in B.

Florent Andre - Inainte sa vina la ASA, a jucat in liga a 3-a franceza la Toulon. In 2015! Andre s-a accidentat grav la inceputul sezonului si a devenit la meciul din cupa Ligii cu ACS Poli.

Vali Lemnaru - Adus de la Academica Clinceni, din B, unde n-a reusit niciun gol in 11 meciuri.

Tiberiu Petris - Are doua meciuri ca titular si 5 din postura de rezerva in acest campionat.