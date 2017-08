Aroganta stelistilor dupa cererea URIASA de bilete pentru meciul cu Sporting! In ce s-a transformat "Doar Dinamo Bucuresti"

Stelistii si-au ironizat rivalii in ultima postare de pe Facebook.

"Doar Dinamo Bucuresti", sloganul devenit celebru in toata lumea dupa coregrafia de la meciul Stelei cu Manchester City a devenit 'Doar noi", aluzie la cererea uriasa de bilete pentru marele meci cu Sporting, de miercuri (21:45, in direct la PRO TV).

Si directorul sportiv Mihai Stoica s-a folosit de meciul cu Sporting pentru a puncta in razboiul de identitate al clubului: "Ne-ar trebui 5 stadioane. FCSB = Steaua!"