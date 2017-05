Apare o noua FORTA in Romania! O echipa istorica e gata sa revina cu banii unei companii de MILIOANE

Fanii au sustinut clubul neconditionat si sunt acum rasplatiti!

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Real - Atletico! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United!

Madalin Mihailovici, directorul Veolia Romania, sustine ca e interesat de preluarea Petrolului. Mihailovic spune ca e in tratative avansate cu sefii actualei structuri si asteapta un punct de vedere din partea autoritatilor locale. Marca Petrolul e inca in posesia Primariei Ploiesti.

"Negocierile sunt avansate la nivel de grup. Trebuie sa mai parcurgem anumite etape. Discutiile sunt spre final, exista deja un draft de contract care a fost semnat. Primul pas ar fi intrarea noastra in asociatia Petrolul 52, alaturi de membrii fondatori, Mircea Dridea si o persoana din partea suporterilor. Vrem corectitudine si deschidere fata de toata lumea. Vorbim doar pe acte. Daca nu putem controla derularea proiectului, Veolia nu se poate asocia cu ceva de care nu este sigur.

Riscam sa ne patam imaginea. Vrem sa devenim finantatori, nu investitori. Asta inseaman din start intentia de a sta pe termen lung. Suntem pregatiti sa asiguram in fiecare an toate resursele pentru ca echipa sa ajunga pe criterii sportive in Liga 1, apoi sa atacam obiective firesti de performanta. Nu vrem sa sarim peste anumiti pasi. Cu siguranta, proiectul se va transforma la un moment dat intr-o societate pe actiuni. Vom demara in curand procedurile pentru a intra finantatori in asociatie. Am vrea sa cunoastem si pozitia ferma a municipalitatii in privinta marcii si a palmaresului", a explicat Mihailovici pentru Gazeta Sporturilor.

Veolia are peste 170 000 de angajati pe 5 continente si o cifra globala de afaceri de 24 de miliarde de euro. 300 de milioane vin din Romania. Veolia e implicata financiar la Plzen si Lyon.