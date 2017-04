Anuntul pe care il asteptau toti dinamovistii! Ce spune Danciulescu despre stadion: "30.000 la fiecare meci!"

Fanii lui Dinamo au protestat la ultimele meciuri, cerand un stadion fara pista de atletism.

Managerul sportiv al FC Dinamo, Ionel Danciulescu, a afirmat ca din cate stie stadionul din Soseaua Stefan cel Mare va intra in programul de reconstructie pentru organizarea Euro-2020.

"Din ce stiu eu se va moderniza si stadionul Dinamo. Acesti minunati suporteri merita un stadion nou. Cu pista sau fara, e mai putin important. Dar eu vreau ca atunci cand joaca Dinamo sa avem 20-30.000 de spectatori la fiecare meci. Daca Dinamo ar avea un stadion modern ar veni foarte multa lume”, a declarat Danciulescu.

Oficialul dinamovist spera ca echipa pregatita de Cosmin Contra sa continue pe aceeasi linie, dupa victoria obtinuta in fata formatiei CFR Cluj: "Nu am avut un inceput tocmai bun, cu doua egaluri si o infrangere in fata Stelei. O partida din care puteam sa obtinem mult mai mult. Important este ca aseara am reusit sa castigam, am facut o partida foarte buna din punctul meu de vedere.



I-a amintit de acel Dinamo de la inceputul venirii lui Cosmin Contra, acele 3-4 etape. Trebuie sa recunoastem, am invins o echipa foarte buna, una dintre cele mai bune ale campionatului. Cosmin stie mereu cum sa-i capaciteze, dar concentrarea uneori nu este suta la suta. Cel mai important este ca am obtinut aceasta victorie si speram sa continuam pe aceeasi linie. Depidem si de alte rezultate, stim asta, dar daca noi ne facem treaba pana la final este perfect”.

Sursa: News.ro