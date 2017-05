Anuntul bomba al lui Negoita dupa 2-1 cu Steaua: "Plec de la Dinamo daca nu se face stadionul. Dau echipa"

Dinamo 2-1 Steaua.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Real - Atletico! Miercuri, 21:45 Monaco - Juventus! Joi, 22:00 Celta - Man United!

"Am finalizat in proportie de 98% negocierile cu Cosmin Contra. Imi doresc sa ramana si el si preparatorul, sper sa picam de acord si pe celelalte detalii unde mai avem de negociat, doar sunt si eu om de afaceri.

Am fi rasul rasilor daca nu am avea si noi un stadion nou, la fel ca si fotbalul, nu e pentru mine, am intrat in fenomen sa salvez Dinamo si sa tin clubul in viata.

Acest campionat fara Dinamo si fara Steaua e aproape mort. Daca nu se face stadionul eu ma retrag de la Dinamo. Dau echipa sigur", a spus Negoita dupa meci.