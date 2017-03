Anuntul asteptat de toti dinamovistii: comunicat CS Dinamo, dupa sedinta cu Nicolae Badea. Ce se intampla cu stadionul

CS Dinamo si asociatia lui Badea s-au inteles in ceea ce priveste reconstructia stadionului din Soseaua Stefan cel Mare.

Reprezentantii Clubului Sportiv Dinamo si cei ai Asociatiei Club Sportiv Fotbal Club Dinamo Bucuresti, condusa de Nicolae Badea, au convenit in ceea ce priveste eliberarea de sarcini si transmiterii catre Compania Nationala de Investitii a suprafetelor pe cafre urmeaza sa se reconstruiasca stadionul Dinamo.

Conform unui comunicat de presa comun remis agentiei News.ro, reprezentantii celor doua grupari s-au intalnit vineri cu administratorii judiciari si administratorul special al ACS FC Dinamo pentru a clarifica pasii ce trebuie urmati in acest proces.

"Astfel, astazi, 24.03.2017, reprezentantii CS Dinamo si cei ai ACS FC Dinamo s-au intalnit cu administratorii judiciari si administratorul special ai ACS FC Dinamo Bucuresti, persoane desemnate in procedura insolventei, si au convenit asupra demersurilor legale ce urmeaza a fi intreprinse in continuare la nivelul celor doua entitati in vederea eliberarii de sarcini si transmiterii catre Compania Nationala de Investitii a suprafetelor pe care urmeaza sa se construiasca noul stadion", se arata in comunicatul amintit.

In baza contractului de asociere, ACS FC Dinamo Bucuresti, asociatie in insolventa, care nu mai are echipa de fotbal, fiind doar actionar minoritar la FC Dinamo 1948 SA, actualul administrator al gruparii din Liga I, are dreptul sa utilizeze in comun cu CS Dinamo Bucuresti baza materiala prevazuta in Anexa 2 a HG 207/2002, care include si stadionul central. Conform acestei anexe, CS FC Dinamo are dreptul sa foloseasca aproximativ 74.000 de metri patrati din Parcul Sportiv Dinamo, printre care stadionul central, centrul de fotbal pentru tineret, Stadionul Florea Dumitrache si terenurile de antrenament pe zgura si gazon.

FRF a precizat ca, pentru reconstructia arenei, este necesara eliberarea de sarcini a terenului pe care se afla Stadionul Dinamo. Aceasta eliberare de sarcini - rezilierea contractului de asociere - trebuie facuta pana la 31 martie, in caz contrar arena din Soseaua Stefan cel Mare nu va fi reconstruita.

Patru stadioane se afla in programul de reconstructie in vederea organizarii Euro 2020, Arcul de Triumf, Steaua, Dinamo si Rapid.

Bucurestiul se afla printre cele 13 orase gazda ale Campionatului European 2020, pe Arena Nationala urmand a se disputa patru partide de la turneul final. Cele patru stadioane trebuie reconstruite pentru a folosi la antrenamentele echipelor aflate in competitie.