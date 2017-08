Anunt URIAS pentru stelisti inaintea meciului cu Sporting. Ce se intampla cu Budescu

Recuperarea lui Budescu merge conform planului. Mijlocasul ofensiv are sanse mari sa fie pe teren cu Sporting.

Dica are de gand sa-l incerce mai intai sambata, contra lui Juventus Bucuresti. Daca nu va simti dureri, forbalistul poate fi surpriza ofensiva a Stelei pentru Sporting, in marele meci de miercuri (21:45, in direct la PRO TV).

Budescu se pregateste alaturi de colegi inca de ieri. Blasa e insa imposibil de recuperat, in ciuda eforturilor facute de staff-ul medical.

"Budi se antreneaza de ieri normal, va fi in lot maine, imi doresc sa evolueze macar cateva minute cu Juventu. Apoi, vom vedea pentru Sporting, depinde si de el si de ceea ce-mi va transmite. Am avut o discutie cu Teixeira inaintea meciului de la Lisabona, a intrat accidentat si ati vazut ca a jucat foarte bine. Voi avea o discutie si cu Budi. Pe Balasa nu avem cum sa-l recuperam. Are o ruptura, e mai greu la el.. A mai avut probleme in acea zona", a spus Dica.