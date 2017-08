Anunt BOMBA de ultima ora: "Gnohere vrea sa plece de la Steaua!" Lovitura URIASA pe care o poate da Becali

Dupa achizitiile tari pe care le-a facut in aceasta vara, Becali ar putea primi o lovitura neasteptata de la unul dintre favoritii sai.

O sursa apropiata "Bizonului" Gnohere au dezvaluit pentru www.sport.ro ca fotbalistul isi doreste sa plece

Gnohere isi doreste sa-si continue cariera fie in Belgia, fie in Franta si i-a transmis agentului sau sa-i caute echipa. Exista deja mai multe cluburi interesate, insa nu la pretul cerut de Becali, 3 milioane de euro. Gnohere e convins ca il poate convinge pe Becali sa-i permita sa plece si pentru doua milioane, dupa returul cu Sporting din play-off-ul Champions League.

"Agentul sau vrea sa gaseasca o solutie, Bizonul vrea neaparat fie sa revina in Belgia, fie sa-si gaseasca un club in Franta. Becali il place si nu are de gand sa-l lase sa plece, dar va conta si dorinta jucatorului. Sunt mai multe echipe care-l vor si vor aparea in curand si propunerile concrete catre Steaua", sustine apropiatul lui Gnohere.

In ianuarie, Becali a platit doar 250 000 de euro pentru atacantul de 29 de ani, aflat in ultimele 6 luni de contract cu marea rivala Dinamo. In 24 de jocuri oficiale ca stelist, Gnohere a marcat de 9 ori. 'Bizonul' mai are contract cu Steaua inca 2 ani.