Anul PACII la Steaua! Ce a spus Becali in noaptea dintre ani

Patronul Stelei a uitat de razboiul cu Armata si anunta ca nu-si mai doreste niciun scandal cu sefii CSA in noul an.

"Am plecat de acasa de cateva zile, vreau doar pace si liniste. Nu am dusmanie cu nimeni de la Armata. Eu vreau sa am doar duhul pacii, nu al razboiului. Spor pentru toata lumea, asa imi doresc. Ma rog pentru toti. Nu ma intereseaza cancanurile! Am avut si duhul razboiului, dar nu-l mai vreau, vreau sa fiu in pace to toti", a spus Becali pentru PRO TV.