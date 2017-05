Antrenorul din Liga I care il face praf pe Becali in urma scandalului pentru titlu: "Oierul face gargara cu apa! Are si licenta PRO, si doctorat"

Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro! Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Ionel Ganea, unul dintre cei mai aprigi la vorbe antrenori din Liga I, nu se da in laturi de la a-l ataca pe Gigi Becali, in urma anuntului acestuia in legatura cu formularea unui apel la TAS pentru castigarea titlului.

Invins de FC Botosani aseara, scor 0-2, antrenorul ASA-ului a vorbit despre lupta prelungita pentru titlul Ligii I. Ganea, un vechi contestatar al lui Becali, a pus tunurile pe acesta.

Ganea a spus ca stelistii au votat pentru departajarea in functie de rezultatele din Play Off in CEx al FRF.

"Oierul face gargara cu apa! Stie foarte bine ce a votat Argaseala in Comitetul Executiv. Totul s-a decis prin vot, prima regula sunt meciurile directe din Play Off, asa cum e si in Europa. De Gigi stie toata lumea ca are si licenta PRO, si doctoratul facut, tot", a spus Ganea la Dolce Sport.

Ionel Ganea a vorbit si despre echipa sa, ASA Targu Mures.

"Pentru noi plusul a fost ca am avut trei jucatori promovati de la echipa a doua. E adevarat ca nu mai avem sanse sa ne salvam, dar vom juca serios toate meciurile.

Hagi trebuie sa fie un exemplu pentru noi toti. A meritat acest titlu, pentru ca Viitorul a avut constanta si asta a fost marele avantaj. Si la Targu Mures e un potential foarte mare, sunt conditii bune. Acum sa vedem ce se intampla cu planul de reorganizare si apoi se va face un proiect de viitor", a mai spus Ganea.