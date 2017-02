Andreea Paraluta, nominalizata la echipa anului de FIFPro! Anunt senzational pentru fotbalul feminin

Paraluta este nominalizata pentru postul de portar, alaturi de Katarzyna Kiedrzynek (Polonia, Paris Saint-Germain), Hedvig Lindahl (Suedia, Chelsea), Tinja-Riikka Korpela (Finlanda, FC Bayern Munchen) si Hope Solo (SUA, libera de contract).

Lista de 55 de nominalizari include sase jucatoare din echipa Germaniei castigatoare a Jocurilor Olimpice: Leonie Maier, Tabea Kemme, Dzenifer Marozsan, Melanie Behringer, Alexandra Popp, Anja Mittag.

FIFPro va anunta castigatoarele la 8 martie, de Ziua Femeii.

Peste 3.000 de jucatoare din 47 de tari au votat pentru echipa ideala a anului 2016. Fiecare sportiva a votat un portar, patru fundasi, trei mijlocasi si trei atacanti. Lista de 55 anuntata miercuri le include pe jucatoarele care au primit cele mai multe voturi.



Congratulations @OL! These players have been nominated for the @FIFPro #WomensWorldXI! Read more: https://t.co/ioJ24UVOmW pic.twitter.com/gtwGUtFpGf