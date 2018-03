Andone, din vara la Dinamo? "Revin in fotbal, ma vad manager general! Am niste discutii!"

Ioan Andone ar putea reveni in Stefan cel Mare.

Andone a anuntat astazi ca va reveni in fotbal la finalul acestui sezon. Ar vrea sa fie mai mult decat un antrenor.

"Ma vad manager general undeva. Vom vedea unde. Bineinteles ca poate fi in fotbalul romanesc."

"Am asa in cap mai multe idei, am niste discutii, vom vedea ce va fi", a spus Andone la Ora exacta in sport.

Andone spune ca nu ar fi acceptat sa preia Dinamo in acest moment, chiar daca Negoita i-ar fi propus acest lucru.

"Nu se pune problema, nu as fi stat la discutii. Nu sunt eu de momentul asta la Dinamo. Nici anul trecut nu am fost. Nu am analizat corect sansele pe care le aveam pentru castigarea titlului. Nu am analizat anturajul cu care lucram. Nu aveam de unde sa stiu care sunt oamenii din club."

"Dar eu vreau altceva de la fotbal, nu numai asa, sa luam repede un jucator si hai sa-l vindem. Nu poti, la o anumita varsta, sa mai accepti astfel de lucruri.", a mai spus Andone la PRO X.