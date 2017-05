ANALIZA | Sezonul in care Steaua a alergat singura si a iesit pe locul al doilea. Concluziile unui sezon ratat pentru ros-albastri

Citeste si - Proiectul CSA Steaua se naste cu o fenta? Planul oamenilor din minister pentru a inscrie echipa in fotbal

Este greu de explicat cum FCSB a reusit "performanta" sa fie considerata marea putere a campionatului si sa nu castige in 2017 nici macar unul dintre cele trei trofee puse in joc.

Reghecampf & co au pierdut titlul la mustata in fata Viitorului, au ajuns pana in semifinalele Cupei Ligii, unde au fost eliminati de rivala Dinamo, si au oferit surpriza acestei editii de Cupa Romaniei, pierzand contra lui CS Mioveni, in 16-imile de finala, la lovituri de departajare. Clubul lui Gigi Becali a a avut toate atuurile - a avut cel mai mare buget din Romania, siguranta financiara fiind asigurata de cele 10 milioane de euro primite pentru participarea in grupele Europa League si de alte 11 milioane de euro reprezentand profitul din campania de transferuri, a cumparat cei mai buni jucatori din campionat si a avut pe banca antrenorul care facea ca echipa sa defileze in Liga 1 in 2013 si 2014, dar prestatiile impotriva cluburilor aflate in insolventa sau aproape de faliment a fost dezamagitoare.

DREPTURI TV

Suma totala pe care o impartit cele 14 grupari din Liga 1 in fiecare dintre sezoanele 2014-2019 este de 34,1 milioane de euro si este distribuita in felul urmator: 30% inaintea startului (conform sezonului recent incheiat), 35% in iarna, inaintea startului sezonului de primavara (suma fixa, egala pentru toate cluburile), si 35% la finalul campionatului (in functie de locul ocupat la finalul sezonului regulat). FCSB a primit pentru titlul cucerit in 2015 suma de 3.323.000 de euro, la finalul sezonul 2015-2016 a mai incasat 3.160.000 de euro, aceeasi suma urmand sa o incaseze si dupa ultima editie de campionat, cand a terminat tot pe locul secund in campionat. Deci, numai din drepturile tv, FCSB a incasat in ultimele trei sezoane aproape 10 milioane de euro.

PARTICIPAREA IN CUPELE EUROPENE

Din participarea in grupele Europa League, echipa lui Gigi Becali a luat aproape 10 milioane de euro, fara a pune la socoteala banii incasati din vanzarea biletelor la meciurile disputate pe teren propriu, pentru ca aceste cifre nu au fost niciodata facute publice. "Ros-albastrii" au primit 400.000 de euro pentru prezenta in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, alte 3.000.000 de euro pentru calificarea in play-off-ul aceleiasi competitii si 2.400.000 de euro pentru participarea in grupele Europa League. La aceste sume se adauga 720.000 de euro, aferenti celor 6 puncte obtinute in grupe, si aproximativ 3 milioane de euro, cota de market-poll.

TRANSFERURI

Mutarile importante si profitabile au inceput inca din vara anului trecut. Alex Chipciu i-a costat 3.000.000 de euro pe belgienii de la Anderlecht, plus alti 500.000 de euro bonusuri de performanta. La acelasi club a ajuns si Nicusor Stanciu contra sumei de 7.800.000 de euro, la care se mai adauga bonusuri de 2.000.000 de euro incasate in aceasta vara, dupa ce formatia belgiana a cucerit titlul, iar mijlocasul roman a jucat peste 50% din meciuri ca titular. Alin Tosca a fost cumparat de Betis Sevilla cu 1.000.000 de euro, Fernando Varela a fost achizitionat de PAOK cu 1.400.000 de euro, iar pentru Valentin Cojocaru clubul a primit 250.000 de euro de la Crotone pentru imprumutul pe un sezon, cele doua cluburi fixand si o clauza de cumparare definitiva in valoare de 750.000 euro, care nu va fi insa activata. De asemenea, Jugurtha Hamroun a fost imprumutat la Al Saad, in Qatar, pentru 1.000.000 de euro, iar arabii se pare ca au activat acum cateva zile clauza de cumparare de 1.000.000 de euro. Banii din transferuri puteau fi mai multi, in conditiile in care conducatorii i-au lasat liberi de contract pe Papp, Marica, Carp, Rapa, Kharja, Gebhart, Parvulescu, Tade, Alcenat, Bawab, Neagu, Iancu, Tahar si Breeveld, acestia transferandu-se de la FCSB din postura de jucatori liberi de contract.

Deci, daca din transferuri FCSB a incasat sau urmeaza sa incaseze aproximativ 18.000.000 de euro, clubul a platit doar 6.800.000 de euro pentru sosirile noilor veniti: Alibec (2.000.000 euro), Fl. Tanase (1.800.000 euro), Balasa (500.000 euro), Jakolis (350.000 euro), Achim (200.000 euro), Moke (150.000 euro), Ovidiu Popescu (200.000 euro), Boldrin (300.000 euro), De Amorim (700.000 euro), Gnohere (250.000 euro) si Man (350.000 euro). Mitrea, Golubovic, Aganovic, Stancioiu, Pleasca si Dan Popescu au venit liberi de contract. Castigul FCSB-ului din transferuri este de peste 11.000.000 de euro.

INFRASTRUCTURA

Daca in trecut antrenorii si jucatorii se plangeau ca pierdeau doua-trei ore pe drum catre bazele de pregatire de la Domnesti, Clinceni, Buftea sau Mogosoaia, acum situatia s-a schimbat radical in bine. Clubul si-a inaugurat noul cantonament care a costat 500.000 de euro si este situat la marginea Bucurestiului, la iesirea spre comuna Berceni, in apropiere de statia de metrou IMGB. Gigi Becali s-a decis sa ridice o noua baza de antrenament, pe un teren ce apartine societatii de constructii ARCOM, pe care o detinea. Aici au fost construite un hotel pentru jucatori, vestiare, sala de recuperare, doua terenuri cu gazon natural, bazin, sauna si sala de forta. Din sezonul viitor, pe aceste terenuri vor evolua in meciuri oficiale Steaua II (Liga a 3-a) si unele grupe de juniori. De asemenea, echipa a jucat meciurile de pe teren propriu pe Arena Nationala, unde a avut parte de unele dintre cele mai bune conditii pentru un club din Romania.

ALTE CONDITII

Pentru deplasarile mai lungi la meciurile din competitiile interne, echipa a folosit intotdeauna zborul cu avionul pentru a castiga timp si a nu obosi jucatorii. Pentru deplasarile mai scurte, FCSB foloseste autocarul Iveco Irisbus, model Noge Titanium. Este adevarat ca nu mai este chiar nou, avand aproape 10 ani de utilizare, dar a costat 350.000 de euro, in 2007, cand a fost achizitionat, si inca este unul dintre cele mai luxoase autovehicule de transport detinute de cluburile din Liga 1. De asemenea, clubul lui Gigi Becali plateste cele mai mari salarii din Romania. Intr-un campionat unde salariul net este de 4.000-5.000 de euro pe luna, iar trei sferturi dintre fotbalistii care activeaza in Liga 1 si Liga a 2-a au avut in ultimele doua sezoane intarzieri la plata salariilor de ordinul lunilor (conform unui studiu national realizat de AFAN), la FCSB putem vorbi de salarii medii de 10.000 de euro pe luna platite la timp si de un plafon de 20.000 de euro pe luna (de exemplu, in cazul lui Alibec), in conditiile in care clubul ofera si cazare sau masina de serviciu pentru multi dintre fotbalisti. Nici in cazul cantonamentelor nu se face rabat de la calitate. In vara lui 2016 echipa a mers in doua cantonamente (Slovenia - Ptuj si Olanda - Apeldoorn), la inceputul anului 2017 s-au efectuat doua stagii de pregatire in Antalya, la doua dintre cele mai luxoase hoteluri de pe litoralul turcesc, iar in aceasta vara vor merge in alte doua cantonamente, in Slovacia si Olanda.

Voi de ce credeti ca FCSB nu a castigat niciun trofeu in 2017?

Autor: Gabriel Chirea