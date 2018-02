ANALIZA // Follow the numbers. Cifrele care au dus-o pe Dinamo in Play Out

Gabi Chirea analizeaza evidentiaza motivele care au dus la dezastrul lui Dinamo.

Autor: Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

In timp ce oficialii si suporterii lui Dinamo plang cu amaraciune, dupa ce echipa lui Negoita, David, Danciulescu si Miriuta a ratat accederea in play-off si, implicit, calificarea in cupele europene, ei trebuie sa se uite lucid pe statistici si sa vada ce spun acestea. Pentru ca cifrele in mint aproape niciodata.



1. Dinamo a schimbat 10 antrenori in ultimii 5 ani: Cornel Talnar, Gigi Multescu, Flavius Stoican (de doua ori), Ionel Danciulescu, Mihai Teja, Mircea Rednic, Ioan Andone, Cosmin Contra si Vasile Miriuta. Deci, media este de doi antrenori pe sezon sau, daca vreti, un antrenor schimbat odata la 6 luni. In orice situatie, in "era Negoita", antrenorul lui Dinamo a fost gasit vinovat pentru rezultatele slabe.



2. Doar 6 jucatori au intrat pe teren atat la primul meci al acestui campionat (15 iulie 2017, 3-0 cu Juventus), cat si in ultima partida din sezonul regulat (24 februarie 2018, 0-2 cu Astra) si acestia sunt Penedo, Romera, Maric, Mahlangu, Salomao si Hanca. In aceasta perioada, dinamovistii s-au despartit de Filip, Nedelcearu, Busuladzic, Rivaldinho, Nascimento, Bumba, Costache, Bawab si Oliva, aflati pe foaie la meciul cu Juventus.



3. Patronul Ionut Negoita a declarat recent ca "bugetul de functionare al clubului Dinamo, anul trecut (n.r.-2017), a fost de 7 milioane de euro", in timp ce presedintele Alexandru David explica in aceasta iarna ca "bugetul de transferuri este zero. Nu avem, de fapt. Daca jucatorii pe care ii dorim sunt deschisi si vor sa vina, sper sa gasim variante convenabile". In perioada 2013-2018, Dinamo a transferat numai jucatori liberi de contract si a cheltuit doar 300.000 de euro pentru achizitii, dar, in perioada in care Negoita a fost actionar majoritar la Dinamo, s-au incasat peste 8 milioane de euro doar din transferurile sau imprumuturile unor jucatori.



4. Dinamo a avut urmatoarele rezultate cu echipele calificate in play-off: CFR Cluj (0-1, 0-2), FCSB (0-1, 2-2), CSU Craiova (2-2, 2-2), Astra (1-1, 0-2), Viitorul (1-0, 0-4) si CSM Iasi (1-2, 2-1). Cifrele spun ca Dinamo nu are bilant pozitiv cu niciuna dintre aceste cluburi si, mai mult, nu a invins in meciurile directe decat pe Viitorul si CSM Iasi.



5. Dinamo a avut in acest sezon doi antrenori. Cosmin Contra a condus-o pe Dinamo in 10 meciuri, intre 15 iulie si 16 septembrie 2017, si a avut 5 victorii, 1 egal si 4 infrangeri (16 puncte / locul 7 in Liga 1), in timp ce Vasile Miriuta a fost pe banca la 16 meciuri, intre 24 septembrie 2017 si 24 februarie 2018, avand un palmares de 6 victorii, 5 egaluri si 5 infrangeri (23 puncte / locul 8 in Liga 1).



6. Dinamo are un golaveraj pozitiv (39-31 / +8). "Ros-albii" au mai multe goluri date decat 3 echipe calificate in play-off (Astra - 38, Viitorul - 34 si CSM Iasi - 34), dar au un numar de goluri primite mai mare decat 5 dintre cele 6 echipe calificate in play-off, iar a 6-a, CSM Iasi, are tot 31 de goluri incasate. Daca ne gandim ca liderul CFR Cluj are un golaveraj de 40 goluri marcate si 13 primite (+27), atunci cifrele spun ca atacul lui Dinamo este de play-off, dar apararea este de play-out.



7. Dinamo nu are niciun jucator aflat in top 15 in clasamentul golgheterilor Ligii 1, care este condus de Gnohere (FCSB / 12g), Tucudean (Viitorul + CFR Cluj / 12g) si Gustavo (CSU Craiova / 11g). Din actualul lot, cei mai buni marcatori dinamovisti sunt Nemec (5g), Salomao (4g), Hanca si Katsikas (3g).



8. La inceputul acestei editii de campionat, Dinamo a trecut de granita celor 100 de stranieri care i-au imbracat echipamentul de-a lungul istoriei. In acest moment s-a ajuns la borna 102, iar, conform LPF, Dinamo a fost echipa care a folosit in actuala editie a Ligii 1 cei mai multi jucatori straini - 14.



9. Desi, in acest moment, are una dintre primele trei academii din Romania, Dinamo are in lotul largit doar 10 jucatori produsi in propriul centru de copii si juniori (Mutiu, Esanu, Nica, M. Popescu, Dudea, L. Gheorghe, R. Grigore, I. Gheorghe, Longher si Moldoveanu). Dintre toti, doar Mihai Popescu poate fi considerat titular de conjunctura, iar impreuna, acesti tineri au fost implicati in acest sezon de Liga 1 in doar 21 de meciuri, dintre care in doar 10 din postura de titulari. De altfel, media de varsta a celor 14 jucatori dinamovisti intrati pe teren la meciul cu Astra a fost de aproape 27 de ani, cu doar doi jucatori eligibili pentru "Regula U21" (Olteanu - 21 si Moldoveanu - 18 ani). La finalul anului 2015, media de varsta a echipei era de 23 de ani.



10. Conform site-ului specializat Transfermarkt, Dinamo are al 4-lea cel mai scump lot din Liga 1, valorand 13,40 milioane de euro, cu o medie de 496.000 de euro pentru fiecare jucator. Dintre echipele calificate in play-off, trei au o valoare totala a jucatorilor mai mare (FCSB - 25,90 mil. euro / CFR Cluj - 20,63 mil. euro / CSU Craiova - 17,60 mil. euro), in timp ce celelalte 3 sunt considerate mai putin valoroase din punct de vedere financiar (Viitorul - 12,38 mil. euro / Astra - 11,28 mil. euro / CSM Iasi - 7,55 mil. euro).