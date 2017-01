Amical de LUX pentru Craiova la inaugurarea arenei de 50 de milioane de euro! Cele 3 cluburi uriase contactate

Oltenii si-au pierdut rabdarea cu Ronaldo.

Invitati la inaugurarea stadionului din Craiova, galacticii de la Real Madrid n-au dat niciun raspuns si oltenii trec la planul B - Juventus Torino.

Arena care-i costa peste 50 de milioane de Euro pe olteni a fost acoperita de zapada. Stadionul trebuia sa fie gata in noiembrie, dar inaugurarea lui a fost amanata pentru acest an. Fostul primar Olguta a fost in vizita de lucru.



"Sper din toata inima ca lucrarea sa ramana in grafic" a declarat Olguta Vasilescu.

Real, Juventus si Zenit-ul lui Mircea Lucescu au fost contactate de olteni pentru un meci de gala in 2017, la inaugurarea stadionului de 30 de mii de locuri.