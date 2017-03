"Am vorbit cu Reghe, e suparat ca s-a scris si in Anglia". Ce mesaj i-a transmis Becali antrenorului, inaintea Play Off-ului

Napoli - Real Madrid, marti seara, 21:45, IN DIRECT la ProTV

Gigi Becali a vorbit din nou despre episodul care a provocat scandal la Steaua. Acesta spune ca Laurentiu Reghecampf nu a consumat bauturi alcoolice la Zurich, dar ii reproseaza ca a acoperit evenimentele petrecute in respectiva deplasare.

Patronul echipei ros-albastre a mai spus ca tehnicianul nu are cea mai buna dispozitie in urma discutiilor din ultima saptamana, insa ca i-a transmis acestuia ca totul "se va sterge atunci cand va lua campionatul".

Becali lasa de inteles ca responsabil pentru actele de indisciplina de la Zurich este Mihai Stoica, cel care ar fi baut alcool.

"N-are nicio legatura Reghecampf cu bautura si cu vodka. Nu am zis eu ca pune gura pe bautura. Stiti si voi cine a baut si cine a facut acte de indisciplina. Dar si el era acolo si stia.

E suparat acum despre ce se scrie. Dar i-am zis ca totul se sterge la final, cand o sa castige campionatul", a spus Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro

Latifundiarul din Pipera a mai vorbit si despre sansele echipei la titlu. Acesta e sigur ca jucatorii se vor mobiliza la meciurile din Play Off.

"N-ai voie sa te incurci cu ASA, trebuia sa castigi. Dar sa nu uitam ca am avut doua bare, penalty ratat si alte faze. Valoarea echipei se cunoaste, acum e vorba de mobilizare. Iar echipa se va mobiliza in Play Off, ca se aproprie si alte echipe, vine si Dinamo din spate. Apoi, avem doar doua puncte sub Viitorul. Dupa primele 3 meciuri din Play Off, putem fi campioni", a mai spus Becali.