'Am vorbit cu patronul, da! Alta intrebare!' Prima reactie a lui Pintilii dupa cea mai grea saptamana la Steaua

CSU Craiova 1-2 Steaua | Pintilii a marcat un gol superb, iar Steaua a reusit prima victorie intr-un meci oficial din 2017.

Mijlocasul a vorbit despre perioada dificila prin care trece si spune ca nu e afectat de declaratiile patronului din ultimul timp. Pintilii spune ca nu e suparat dupa ce a pierdut banderola.

"Importante sunt punctele, ma bucur ca am castigat. Sper sa terminam pe primul loc. Daca nu se poate, macar pe 2. Nu am de ce sa-i raspund patronului. El poate sa spuna ce vrea. N-am avut de demonstrat nimic. Eu dau 100% indiferent de meci. Am discutat cu domnul Becali, da. Alta intrebare! :)

Nu vreau sa discut de banderola, lucrurile astea tin de vestiarul nostru si vreau sa ramana acolo. Sper sa continuam pe drumul asta, sa luam puncte si sa multumim pe toata lumea", a spus Pintilii la Digisport.