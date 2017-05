HUNGER GAMES: 'Am vorbit cu jucatorii de la FCSB. Au 5 feluri de carne si 7 feluri de peste la masa!' Sumudica, FLAMAND dupa infrangerea cu Steaua :))

Sumudica a vrut sa bata Steaua si sa o tina cat mai departe de titlu. Nu i-a iesit.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Sumudica e multumit ca Astra i-a facut fata Stelei desi nu beneficiaza de conditiile echipei lui Becali.

"Cu un ochi plang, cu celalalt rad. Plang pentru ca am pierdut nemeritat. Rad penctu ca am vazut echipa cu cei mai multi bani, cu cel mai mare buget, cu cei mai buni conducatori, cu cei mai buni antrenori stand pe jos. Ne-am dorit enorm sa castigam si sa-i incurcam, sa nu ia campionatul. L-ati vazut pe Ionita, saracul, plangea in cabina, abia l-am linistit. Ma bucur, pot spune ca nu am fost inferiori acestei echipe.

Uitati-va cum sunt imbracati, ce mananca la masa. Am vorbit cu jucatorii lor si mi-au zis ca au 5 feluri de carne, 7 feluri de peste din care sa aleaga la masa. Exista posibilitatea ca in meciul cu Dinamo sa menajez cativa jucatori, la trei zile distanta am si eu semifinala de Cupa. Nu mai are rost sa trag pentru campionat, n-am eu la ce sa mai trag, oricum suntem pe ultimul loc!", a spus Sumudica.