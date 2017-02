"Am fost peste Steaua" / "Steaua a fost echipa mai buna!" Ivan si Zlatinski s-au contrazis in declaratii

CSU Craiova 1-2 Steaua / Cei mai periculosi jucatori ai Craiovei au avut opinii diametral opuse legate de modul in care s-a desfasurat meciul.

"Imi pare rau ca am dezamagit public. Am avut ocazia sa mai inscriem. Nu imi gasesc cuvintele in acest moment. Nu este niciun blocaj. Suporterii ne-au impins de la spate. In prima repriza zic ca am fost mai buni, si in a 2-a la fel. Primul gol l-au dat din nimic.



Steaua este o echipa foarte buna, joaca in fiecare an in cupele europene. Trebuie sa ne mobilizam si sa castigam meciul cu Dinamo. Eu zic ca vom castiga" a spus Andrei Ivan la Digi Sport.

Autorul golului din penalty dupa ratase deja o lovitura de pedeapsa, Zlatinski, a avut un discurs diferit fata de colegul sau.

"Eu sunt dezamagit, imi asum responsabilitatea si imi cer scuze echipei pentru ratarea primului penalty. Pastrez promisiunea de a da tot ce-i mai bun in restul sezonului. Am incercat sa atacam, trebuia sa fim mai agresivi in a 2-a repriza.



Sunt sigur ca vom fi mai puternici pe viitor, cred ca Steaua a fost echipa mai buna in aceasta seara" a spus Zlatinski la Digi Sport.