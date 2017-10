Alibec si Gnohere, TITULARI impreuna? Becali a dat verdictul! Ce se intampla la revenirea lui Alibec

Sanatatea - Steaua, azi, 20:30, in direct la ProX.

Gigi Becali a vorbit despre revenirea lui Denis Alibec in lotul Stelei. Atacantul se antreneaza din nou cu prima echipa si e anuntat in echipa pentru partida cu Craiova de duminica de la Severin. Becali anunta ca Dica este cel care va lua decizia. Alibec trebuie sa fie titular cu Beer Sheva in Europa League, iar antrenorul va decide daca va intra inca din primul minut si cu Craiova. Problema lui Dica este ca Gnohere se afla intr-o forma de zile mari, cu 5 goluri marcate intr-o saptamana. Ambii nu pot juca deoarece nu ajuta apararera, spune Becali.



"N-am mai vorbit de 3-4 zile despre Alibec, nu stiu ce face. Stiu ca l-a primit Dica. Daca nu am fost informat, inseamna ca lucrurile stau bine. Eram informat daca se intampla ceva.

Nu stiu daca intra in locul lui Gnohere, Dica il vede la antrenamente si decide. El stie mai bine, nu ma bag. Trebuie gandita foarte bine. Daca e nevoie sa ii dea un meci lui Alibec ii va da, daca va fi nevoie de o repriza, ii va da o repriza.

Gnohere a inventat golul ala cu Beer Sheva, e victoria lui. E inventie primul gol, marca inregistrata. cand dai 5 goluri intr-o saptamana, ce ii mai poti zice?

Nu au cum sa joace amandoi, au mai incercat, si Reghe a incercat. Nu face niciun faza defensiva, nu ai cum sa-i bagi pe amandoi. Cum sa joci cu ei?", a spus Becali la Ora exacta in sport.

Meciul cu Craiova se va disputa la Severin, desi oltenii sperau sa inaugureze noul stadion impotriva marii rivale.

"Sa joace unde vor ei, ce ma intereseaza ce inaugureaza ei. Nu imi trebuie inaugurarea lor si stadionul lor.

Dica mi-a spus ca deplaseaza rezerve si pusti la Cluj pentru ca cel mai important joc al nostru este cel cu Craiova, nu cel cu Beer Sheva. E contracandidata la titlu. Craiova mi se pare ca are sanse mai mari la titlu decat CFR. Dar o sa vedeti ca nu o sa joace asa cum vor ei cu noi, Steaua te forteaza sa te aperi", a spus patronul Stelei.

