Alibec s-a CONTRAT cu MM in timpul meciului cu Viitorul: "Ce, stii tu mai mult fotbal decat mine?"

Denis Alibec a jucat slab cu Viitorul si s-a certat cu MM Stoica.

Rezultatul slab cu Viitorul i-a tensionat pe stelisti. MM Stoica a strigat la Alibec in timpul partidei sa vina in propria jumatate, iar atacantul i-a raspuns, scrie Gazeta Sporturilor. "Cem, stii tu mai mult fotbal decat mine? Mai lasa-ne dracu in pace!".

Becali confirma si spune ca ii da dreptate lui Alibec, cel care si-a cerut scuze la final.

"MM a tipat la Alibec si i-a zis «Denis, vino la primire!», iar Alibec i-a raspuns «Lasa-ma! Ce, stii tu mai mult fotbal decat mine!?» Atat a fost. Dupa aceea si-a cerut scuze Alibec. Nu e nicio problema la echipa. Are dreptate Denis. El stie mai mult fotbal ca MM, ca e fotbalist”, a declarat Becali pentru sursa citata.

Potrivit Gazetei, MM si Alibec nu au cele mai bune relatii. Alibec i-a spus lui MM ca nu are nevoie de el pentru a mentine relatia cu Dica sau Becali. "Pot sa vorbesc direct, nu am nevoie de unul ca tine", i-ar fi spus Alibec lui MM.