Alibec, pastrat pentru duelul cu Viktoria Plzen! Dica pregateste schimbari in formula de start la partida de diseara cu Poli Iasi! Echipa probabila

Viktoria Plzen - Steaua va fi joia viitoare in direct la Pro TV!

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Nicolae Dica va continua si dupa pauza competitionala determinata de partidele internationale cu schimbarile dese ale formulei de joc. Pe primul loc in Liga 1 si calificata in primavara Europa League, Dica a decis sa trimita la echipa a 2-a 3 jucatori: De Amorim, Golofca si Pleasca. Astfel, cei 3 nu vor fi folositi in aceasta seara.

In atac, Dica pare sa incline sa-l foloseasca pe Gnohere, mai ales in conditiile in care Alibec a fost folosit in cele 2 partide ale nationalei Romaniei. Astfel, Alibec ar urma sa joace titular cu Plzen.

Iata cum ar putea arata Steaua la partida cu Poli Iasi:

Nita - Enache, Planic, Larie, Momcilovic - Pintilii, Popescu - Man, Budescu, Tanase - Gnohere

Site-ul oficial al Ligii Profesioniste de fotbal a publicat o avancronica a etapiei si prezinta mai multe date inainte de partida dintre CSM Poli Iasi si Steaua:

O singura partida au pierdut moldovenii pe teren propriu in ultimele patru jocuri de campionat, 1-2 cu CS U Craiova, in rest au doua victorii (2-1 cu FC Voluntari, 3-1 cu Concordia) si o remiza (1-1 cu Poli Timisoara).

Infrangerea suferita la Ovidiu (Viitorul - FCSB 1-0, 9 septembrie 2017), a fost singura inregistrata de bucuresteni in precedentele 19 partide disputate in Liga 1, interval in care au mai inregistrat 13 succese si cinci rezultate de egalitate.

- FCSB are cel mai bun atac din campionat, cu 36 de goluri marcate, dintre care 11 din faze fixe.

- CSM Poli Iasi a inscris in 11 dintre cele 17 etape, dar a si primit cel puţin un gol in 13 runde.

Cele doua echipe s-au mai intalnit de noua ori in Liga 1, de cinci ori s-au impus "ros-albastrii", iar alte patru jocuri s-au incheiat la egalitate.

- 16 septembrie 2012: CSMS - FCSB 0-3 (marcatori Alexandru Chipciu - dubla si Rocha). in returul stagiunii 2012-2013, in Ghencea, Iasiul a deschis scorul din penalty prin Claudiu Tudor (minutul 17), avantajul moldovenilor ţinand pana in finalul primei reprize, atunci cand Alexandru Chipciu a adus egalarea. in partea secunda, Pintilii si Tatu au marcat pentru un nou succes izbutit de formaţia antrenata la vremea respectiva de Laurenţiu Reghecampf.

- Mult mai echilibrate au fost partidele din campionatul 2014-2015, cel in care bucurestenii s-au impus acasa cu 1-0, golul victoriei venind abia in minutul 94, autor Szukala. in returul din Copou s-a inregistrat scor alb (28 mai 2015), unul care coroborat cu rezultatul de la Targu Mures, ASA - Oţelul 1-2, a adus cel de-al 26-lea titlu in vitrina "ros-albastrilor".

- Doua partide extrem de disputate au fost si cele din sezonul regulat 2015-2016, 2-1 pentru FCSB in deplasare si 1-1 pe terenul „ros-albastrilor” (meci jucat la Pitesti), acest ultim rezultat fiindu-le insuficient moldovenilor in lupta pe care acestia au dus-o cu ASA pentru accederea in play-off-ul ediției 2015-2016.

- Ultima confruntare la Iasi: 30 octombrie 2016, CSM Poli - FCSB 0-2.

- Cea mai recenta intalnire: 9 august 2017, FCSB - CSM Poli Iasi 1-1, goluri marcate de Gnohere, respectiv Platini.

- 17 dintre cei 25 jucatori de camp utilizaţi de Nicolae Dica in ediţia curenta au contribuit la cele 36 de reusite cu cel puţin un gol, pasa decisiva sau au obţinut un penalty.

- 11 dintre cei 25 de fotbalisti cu minute pentru moldoveni in primele 17 etape au debutat in sezonul curent pe prima scena din Romania, locul secund la acest capitol, dupa Sepsi.

Mediile de varsta ale celor doua loturi: CSM Poli Iasi - 25 ani si 2 luni; FCSB - 26 ani si o luna.