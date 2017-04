Alerta pentru Reghe: risca sa il piarda pe Alibec pentru meciul de titlu!

FCSB se poate distanta la cinci puncte de Viitorul, cu o victorie in aceasta seara la Cluj.

Steaua poate profita in aceasta seara de pasul gresit facut de Viitorul - o victorie cu CFR Cluj ar mari la 5 puncte diferenta intre primele doua locuri din clasament.

Iar etapa urmatoare se joaca FCSB - Viitorul, meciul care ar putea decide titlul in Liga I.

Denis Alibec, cel mai important jucator al Stelei in playoff, este la un galben de suspendare, ceea ce inseamna ca un avertisment primit in aceasta seara l-ar face indisponibil pentru meciul cu Viitorul.

Alibec este jucatorul cu cele mai multe cartonase in acest sezon - 2 rosii, 10 galbene.

Al doilea pe lista este Tamas, cu 2 cartonase rosii si 8 galbene, iar urmatorul e Junior Morais, cu 1 rosu si 10 galbene.