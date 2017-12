Al PATRULEA jucator imprumutat in aceasta iarna! Un jucator iese de pe lista neagra! Planurile lui Dica

Nicolae Dica s-a plans ca are un lot prea numeros la Steaua, iar acum face curatenie.

Steaua a imprumutat de Craciun 4 jucatori. Asa cum Becali a anuntat la ProTV, Vlad Achim merge la Botosani, iar Daniel Benzar si Marian Pleasca la Voluntari.

Al patrulea, Paul Szecui, va fi imprumutat la Academica Clinceni, anunta Telekom.



Si William de Amorim se va desparti de Steaua, insa el asteapta un semn de la Sumudica. Intre timp a intrat si o echipa din Polonia pe fir pentru fostul mijlocas al Astrei.

Si Rares Enceanu are sanse mari sa fie imprumutat in aceasta iarna. Dan Popescu si-a reziliat deja contractul cu Steaua la finalul sezonului de toamna.

Un jucator aflat pe lista neagra a lui Dica scapa in aceasta iarna. Imprumutat de la Braga pana in vara, portughezul Artur Jorge urma sa revina in tara sa natala, insa el scapa deoarece Balasa si Planic sunt accidentati, iar Dica nu are alte solutii. Cei doi sunt programati sa se recupereze pana la dubla cu Lazio, insa stelistii nu vor sa riste, asa ca Jorge mai primeste o sansa.

Doar 4 aparitii are Jorge in tricoul Stelei.