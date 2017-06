Aici joaca Viitorul in Champions League! Campionii au inspectat stadionul pentru debutul in Liga. VIDEO

Petrolul e in liga a treia, dar pe stadionul ei se vor juca meciuri de Champions League ! Campionii lui Hagi se muta la Ploiesti. Si nationala merge acolo pentru meciul cu Kazahstan din septembrie.



Hagi a ales stadionul din Ploiesti pentru meciurile din Champions League. La ultimul meci din liga a 4-a, Petrolul a strans 14 mii de oameni.

"Ne-am dorit sa jucam meciul de Champions League din palyoff aici pentru ca aici totul respira fotbal!"



Un roman a deschis sezonul in Champions League. Sorin Anghel e nascut in Valcea, dar joaca in Feroe. A fost titular la 37 de ani in meciul in care o echipa din Kosovo a marcat primul gol din istorie in Champions League !