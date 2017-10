Adam Nemec, intre Craiova si Steaua! Anuntul lui Miriuta: "Nu ramane la Dinamo"

Vasile Miriuta nu crede in sansele slovacului de a ramane in Stefan cel Mare.

Slovacul Adam Nemec a decis sa nu-si prelungeasca contractul cu Dinamo. Ofertat de CSU Craiova si Steaua, atacantul isi cauta un angajament in strainatate.

Acolo va ajunge, e convins antrenorul lui Dinamo. Ionut Negoita nu mai vrea sa repete greseala Gnohere, cand i-a permis varfului sa ajunga la Steaua pentru a nu il pierde gratis.

"As prefera sa plece afara. Nu cred ca va mai ramane la Dinamo, va spun sincer. Nu se stie niciodata. Dar parerea mea e ca nu va ramane in Romania. Pana in iarna mai sunt 2 luni jumate, se poate intampla orice. El poate sa ramana in iarna la noi si sa plece la vara liber", a spus antrenorul lui Dinamo.

Intrebat cine vrea sa bata diseara, Miriuta a raspuns in gluma.



"Diseara? Sa bata CFR-ul! A, ma intrebati de Craiova cu Steaua. As vrea sa bata Craiova, normal", a spus dinamovistul in conferinta. Dinamo are meci cu Viitorul in aceasta etapa si are nevoie de victorie pentru calificarea in playoff.