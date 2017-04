Accident de circulatie dupa CSU - Steaua, autocarele celor 2 echipe au fost blocate! Ce s-a intamplat

Cei de la Steaua au fost mai norocosi decat adversarii lor.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 11 aprilie, 21:45 Juventus - Barcelona in UEFA Champions League! Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

O masina a unor fani ai celor de la CSU Craiova, venit la Severin pentru a o sustine pe CSU la partida cu Steaua, a fost implicat intr-un accident de circulatie in Strehaia, scrie Gazeta Sporturilor. Conform acestora, a fost vorba de un carambol care a blocat circulatia.



Atat autocarul celor de la CSU, cat si cel al Stelei au fost blocate in trafic in urma accidentului. Insa daca jucatorii lui Laurentiu Reghecampf au putut sa plece destul de repede din acea zona, autocarul lui CSU a fost intarziat cu mai bine de 20 de minute.