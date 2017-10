"Nu mai primim penalty cat sunt eu la CFR!" Dan Petrescu a urlat la arbitri si i-a ironizat pe fanii lui CFR: "I se cere demisia si lui Zidane, nu doar mie!"

CFR Cluj 0-0 Gaz Metan / CFR Cluj are 3 meciuri consecutive de campionat fara gol marcat.

Dan Petrescu a criticat prestatia arbitrului Marian Barbu de la egalul cu Gaz Metan, 0-0, si i-a ironizat pe suporterii clujeni care i-au cerut sa-si dea demisia.

"E foarte greu de explicat, noi cream ocazii, jucam, adversarul a facut anti-joc, a avut o tactica negativista dar si-a facut treaba. Am inceput rau, apoi am inceput sa avem ocazii, am dat si bara. Am avut penalty cu cartonas neacordat. Al treilea meci in care suntem viciati de arbitru, viciere clara. N-are rost sa mai vorbesc, daca va uitati la fotbal va dati seama ce a fost la acea faza. Sper sa primeasca 10 etape de suspendare arbitrul, a fost viciere clar. Nu vom mai primi penalty cat timp voi fi eu antrenor la CFR Cluj. 100%, nici acasa.

I se strica demisia si lui Zidane ca a pierdut azi cu Girona. Nu conteaza cat muncesti, eu nu o sa demisionez niciodata de la CFR Cluj, n-am de ce sa nu continuu la CFR Cluj. Nu am fost dezamagiti de jucatori. E clar ca norocul ne-a parasit total.

Nu e o surpriza si nici o tragedie daca nu suntem pe primul loc, CSU Craiova si Steaua au loturi mai bune si sunt favorite la titlu" a spus Dan Petrescu la Digi Sport.

Dan Petrescu a avut mai multe reactii nervoase pe parcursul meciului, aruncandu-si caciula pe pamant si lovind cu piciorul o cutie.

Sursa foto: Telekom sport