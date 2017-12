"99% este jucatorul Stelei! Va deveni un jucator important pentru nationala!" Anunt de ULTIMA ORA despre transferul lui Morutan

Primul transfer al Stelei din aceasta iarna este aproape rezolvat.

Olimpiu Morutan urmeaza sa vina joi la Bucuresti pentru a finaliza negocierile cu Steaua, club la care va evolua incepand cu vara viitoare.

"In proportie de 99% va fi jucatorul Stelei. Am discutat si aseara, si de dimineata, va veni la Bucuresti sa semneze cu FCSB. Mai sunt mici detalii pe care le vom pune astazi la punct. Morutan a fost curtat de mai multe cluburi, important este ca isi doreste sa ramana in tara, la FCSB. El este un jucator cu calitate, este ceea ce are nevoie fotbalul romanesc. Va face pasi importanti in continuare.



A fost un club din Rusia care a fost la 7 jocuri sa-l vada pe Olimpiu Morutan. Era un campionat greu pentru el, din punctul meu de vedere. Este foarte bine ca ramane in fotbalul romanesc, va deveni un jucator important si la echipa nationala. Depinde de el, este constient. El are o pregatire fizica foarte buna.



Domnul Becali trebuie sa aiba rabdare si sunt sigur ca va avea pentru ca FCSB are foarte multi jucatori tineri, nu este usor sa te acomodezi la FCSB, este cel mai puternic. Trebuie sa aiba rabdare cu acesti jucatori, a luat varfurile din fotbalul romanesc.



Morutan e alt tip de jucator fata de Golofca. Are personalitate, e creativ, e un jucator pe care antrenorul nu are ce sa-l mai pregateasca la 20 de metri de poarta. Este un talent. Jucatori precum Budescu, Morutan, Stanciu antrenorul trebuie sa-i pregateasca fizic si tactic, dar de la 20 de metri sunt jucatori care pot crea. Ii va fi mult mai usor lui Morutan, dar si cu el trebuie rabdare. El este un copil cuminte, nu-l va schimba Bucurestiul, am vorbit mult cu el despre asta. Dar am vorbit si cu Golofca chiar inainte sa plece, l-am atentionat ce inseamna Bucurestiul, ce inseamna FCSB. Din pacate nu a reusit. Dar o sa vedeti acum fata lui, o sa-i fie bine la Botosani" a spus Cornel Sfaiter la Pro X.

Presedintele celor de la Botosani spune ca locul de playoff nu este asigurat: "Chiar daca obtineam punctele la Astra aveam emotii. Este foarte greu, sunt 4 echipe pe 3 locuri dar suntem la mana noastra" a mai spus Sfaiter.