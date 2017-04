4 plecari de TOP de la Steaua! Lista din care Becali TAIE la finalul sezonului. Nume surpriza OUT din echipa

Fie ca Reghecampf ramane, fie ca alege sa plece in Golf, Becali are de gand sa schimbe masiv lotul pentru o participare in grupele Champions League.

"Aduc 10 jucatori", a anuntat patronul. Nu doar la veniri va fi agitatie. Steaua se va desparti de cativa jucatori importanti in vara.

Tamas e cel mai important nume. Trecut deja pe banca, fostul fundas de nationala nu mai e dorit de Becali din cauza problemelor din afara terenului. Lui Tamas i se va propune rezilierea inca de acum a contractului care expira in 2018. Al doilea jucator important cu semnul intrebarii in dreptul sau e William de Amorim. Impactul instant pe care l-a avut dupa transferul de la Astra a devenit din ce in ce mai palid odata cu trecerea timpului. De Amorim a ajuns si el rezerva, la fel ca Tamas, insa Becali va lua o decizie finala in privinta lui in functie de succesul pe care il va avea in campania de achizitii.

Tudorie si Muniru au si ei sanse mici sa continue. Ultimul a fost deja anuntat ca e liber sa aduca oferte la club, in timp ce Tudorie va fi probabil cedat sub forma de imprumut in cazul in care nu va primi nicio propunere concreta pentru un contract definitiv. Chitosca si Enceanu, acum imprumutati la FC Brasov, urmeaza acelasi traseu. Steaua va incerca sa ii cedeze temporar in liga 1 sau a 2-a.