Marius Sumudica, 3 scenarii pentru sezonul viitor si ce sanse sunt sa se bata cu Steaua la titlu

Marius Sumudica devine liber de contract la finalul acestui sezon.

Marius Sumudica se afla intr-o situatie convenabila, cu doua luni inainte de expirarea contractului cu Astra. Are de ales din mai multe variante, ceea ce inseamna ca se va alege sigur cu un contract mai mare decat cel din prezent.

Ultimul in playoff in acest moment, Sumi si-a luat gandul de la titlu, dar ramane in carti pentru un obiectiv foarte important - castigarea Cupei Romaniei. Antrenorul de pe banca Astrei are sanse mari sa se lupte la titlu in Liga I si in sezonul viitor.

Cele 3 scenarii din care Sumudica are de ales in acest moment:

1. Isi prelungeste contractul cu Astra - 30% sanse

Dupa victoria cu Craiova, Marius Sumudica a anuntat ca Ioan Niculae i-a inaintat oferta de prelungire. El este prima optiune pentru banca Astrei pentru sezonul viitor.

Sumudica ezita insa, si asta pentru ca strategia Astrei se va schimba, cel mai probabil, incepand cu vara viitoare. Niculae vrea sa aduca jucatori tineri si sa construiasca o noua echipa, in conditiile in care majoritatea titularilor de acum vor pleca la finalul acestui sezon.

Lovin, Teixeira, Geraldo, Oros, Morais si Budescu sunt doar cateva exemple.

2. Semneaza cu CSU Craiova - 60% sanse

Marius Sumudica este primul pe lista Craiovei, daca Multescu nu isi va prelungi contractul. Si dupa declaratiile date aseara, Multescu lasa de inteles ca nu va prelungi, motivand printre altele si "motive de sanatate."

Sumudica este apreciat de patronul Mihai Rotaru, iar spiritul de la Craiova il atrage.

"Craiova ete un club frumos. Eu sunt iubit la Craiova, cand am fost la nunta lui Gaman m-a oprit foarte multa lume sa faca poze cu mine. N-am facut atatea poze in viata mea. Craiova este un club la care as lucra in viitor."

"Fiind un antrenor liber de contract, este un club de luat in seama. Am mai fost dorit acum un an, am discutat cu domnul Rotaru, dar nu am ajuns la o intelegere. Sa imi faca o oferta mai buna decat cea a Astrei si discutam.", a spus Sumudica intr-un interviu acordat astazi. (ProTV)

3. Pleaca in Turcia - 10% sanse

Sumudica a vorbit in mai multe randuri despre interesul unor echipe din Turcia pentru el. In iarna, Sumudica a declinat o oferta concreta, speriat de situatia tensionata din acea zona, si este greu de crezut ca si-a schimbat optiunile intr-un timp atat de scurt.

Totusi, Marius Sumudica se va folosi de o eventuala noua oferta din Turcia pentru a obtine un contract cat mai bun in Liga I.