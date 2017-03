3 absenti pentru Steaua la ultima etapa. Reghecampf e obligat sa il foloseasca pe Pleasca? Cum arata echipa

Napoli - Real Madrid, marti la ProTV

Steaua se pregateste de ultimul meci al sezonului cu ASA Tg. Mures, sambata seara. Stelistii vin dupa o serie foarte slaba, obtinand doar o victorie in 2017, in fata Craiovei.

Reghecampf are probleme mari de lot, dupa ce trei jucatori au luat galben si vor fi suspendati etapa urmatoare. Nita, Tamas si Enache vor absenta de pe teren, problema principala fiind fundasul dreapta, acolo unde Reghecampf va fi obligat sa imprivizeze iar sau sa il foloseasca pe Pleasca.

Acesta din urma nu a jucat niciun minut de cand a semnat cu Steaua in iarna, desi Steaua joaca in continuare cu improvizatii in banda dreapta. Variantele lui Reghecampf in dreapta sunt Pleasca si Ovidiu Popescu.

Echipa probabila cu ASA:

Stancioiu - Pleasca, Balasa, Moke, Momcilovic - Popescu, Pintilii - Jakolis, Alibec, De Amorim - Gnohere