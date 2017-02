10 jucatori PLEACA de la Astra. Anuntul lui Sumudica dupa ultima discutie cu patronul Niculae

Ioan Niculae si Marius Sumudica s-au impacat dupa mai multe luni in care au avut o relatie tensionata.

Antrenorul care a facut-o campioana pe Astra spune ca e gata sa continue la Giurgiu pentru inca un an, in cazul in care clubul ii pastreaza jucatorii din actualul lot. Sumudica nu vrea sa o ia de la 0 in noul campionat. Ramane doar cu aceeasi echipa. Mai mult de 10 fotbalisti isi incheie contractele cu Astra in vara.

"M-a sunat patronul clubului si ieri, relatiile noastre incep sa intre in normal. Voi ramane la Astra in cazul in care imi va fi pastrat acelasi lot si daca ne vom califica in cupele europene. Daca jucatorii nu vor dori sa continue sau daca sefii clubului nu-i pastreaza, nu mai raman. Asta e decizia mea. Daca cei din conducere imi indeplinesc aceasta conditie, semnez fara nicio problema pentru inca un an. Din ce am inteles, in jur de 10 jucatori incheie contractele in vara", a Sumudica la Sport.ro.