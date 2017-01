Un luptator din Romania seamana perfect cu McGregor! Poarta costume scumpe si e plin de tatuaje - VIDEO

McGregor de la Cluj - Maris - ar intra si in cusca de bataie imbracat la patru ace.

Un roman din Cluj vrea sa-l intreaca pe McGregor. Omul poarta costume elegante, ca starul din UFC si isi umple corpul de tatuaje.

"Conor McGregor e "the best" si mi-as dori sa am o lupta cu el. E cel mai bun luptator din lume, cel mai cunoscut si cel mai bine vandut. Arata bine, se imbraca bine, vorbeste ce trebuie.", spune Maris.

La freza sunt mai fioros ca McGregor, se lauda Maris. Romanul se antreneaza in Danemarca si s-a inspirat de la eroul viking, Ragnar, cand si-a lasat coada. "Daca vrei sa iesi in evidenta, trebuie sa faci niste lucruri pe care nu le face toata lumea", spune luptatorul din Cluj.

La tatuaje, Maris mai are pana sa-l ajunga pe McGregor. "La acest lup dacic, coada o sa fie tricolor si o sa fie in mai multe parti tricolorul afisat, ca eu sunt roman", spune luptatorul.