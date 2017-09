IMPRESIONANT! Gokhan Saki a debutat in aceasta dimineata in UFC cu un KO fabulos - VIDEO

Gala de MMA "KOlosii Europei", azi la Pro X de la 23:00

Unul dintre cei mai buni luptatori din kickboxing in ultimii 10 ani, turcul Gokhan Saki, a debutat in aceasta dimineata in UFC, cea mai tare promotie de MMA.

Acesta a luptat in Japonia cu Henrique da Silva, si a reusit sa il faca KO in prima repriza dupa ce l-a mai pus o data la podea. Saki se anuntat ca un nou fenomen in lumea MMA-ului, si nu ar fi primul luptator din K-1 care ar avea succes in cusca din UFC.

Alistair Overeem si Mark Hunt au facut senzatie in UFC, fostii campioni K-1 ajungand in top 5 la categoria grea.