5 reguli pentru bataile din avion, tramvai si autobuz. Cum scapi fara sa iei bataie? 3 tehnici folositoare

Articol scris de Tudor Mihaita (centura neagra in Brazilian Jiu Jitsu, antenor Absoluto Fighting Center)

Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV!Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United! Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV!

Internetul este plin de incidente in mijloacele de transport, in special autobuze si tramvaie.

Recent insa, a aparut o situatie extrem de controversata intr-un avion! Mai jos ai cele 5 reguli de care trebuie sa tii cont din perspectiva artelor martiale, dar si 3 procedee foarte eficiente.

Ce trebuie sa stii?

Regula 1 – Nu rapunde “cu aceeasi moneda”

Este de regula de baza a oricarui conflict. Majoritatea acestora se intampla pentru ca o disputa, de cele mai multe ori verbala, escaladeaza. De la o injuratura, se ajunge la o imbranceala, iar de acolo la o bataie in toata regula nu e decat un singur pas. Incearca sa iti mentii calmul si sa aplanezi conflictul intr-un mod cat mai pasnic. Tne minte: orgoliul si bautura sunt cei mari provocatori de scandaluri.

Regula 2 – Filmeaza

E o tactica psihologica. Majoritatea agresorilor actioneaza sub protectia anonimatului. Insa e posibil sa se retraga daca incepi sa il filmezi. Va intelege ca poate fi recunoscut mult mai usor de politie, iar actiunile lui vor ramane ca dovada. O idee foarte buna e sa faci un “live video” pe Facebook. Asa te asiguri ca inregistrarea va ramane si in cazul in care iti va lua telefonul.

Regula 3 – Evalueaza mediul

In momentul in care nu poti iesi din situatia respectiva, incearca sa vezi care sunt elementele dinjurul tau:

care este cea mai accesibila cale de iesire?

care este locul in care te poti apara cel mai bine (daca esti in avion o varianta foarte buna este sa te blochezi in toaleta)?

este un agresor sau sunt mai multi?

are vreo arma asupra sa?

poti folosi vreun obiect pentru a te apara? Ai ca variante: umbrela, pix, cheie, chiar si telefonul poate fi eficient in unele situatii

Regula 4 – Fugi sau lupta

E o reactie psihologica comuna chiar si animalelor. Daca ai posibilitatea sa iesi din respectivul mijloc de transport, fa-o fara ezitare. Consecintele unui conflict fizic pot fi foarte grave. Daca totusi nu poti parasi locul, incearca sa opui rezistenta. Ai mai jos 3 procedee foarte eficiente in astfel de situatii.

Regula 5 – Indeparteaza-te rapid

Daca ai fost eficient in lupta, nu ramane acolo. Agresorul poate ataca din nou sau exista sansa sa cheme intariri. In mod ideal, conflictul trebuie sa se termine rapid si sa te indepartezi la fel de repede.

3 procedee din artele martiale pentru anihilarea agresorului - citeste continuarea AICI