FINALA DE LA DOHA // Kvitova, revenire senzationala si victorie cu 3-6; 6-3; 6-4 in fata Muguruzei!

UPDATE! Petra Kvitova a produs surpriza in finala de la Doha, dupa ce a revenit de la 3-6 in primul set si s-a impus cu 6-3 si 6-4 in seturile urmatoare. Muguruza a condus cu 5-0 in primul set, insa cheoaica si-a revenit si a reusit sa obtina al doilea trodeu din 2018, dupa victoria de la St. Petersburg.

Petra Kvitova va juca finala turneului WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, cu spaniola Garbine Muguruza, duminica, dupa ce a dispus de daneza Caroline Wozniacki, numarul unu mondial, cu 3-6, 7-6 (7/3), 7-5, sambata, in semifinalele competitiei din Qatar.

Wozniacki a reusit sa isi pastreze primul loc mondial dupa turneul de la Doha, dar il va pierde dupa competitia de la Dubai (19-24 februarie), in favoarea romancei Simona Halep, care a fost nevoita sa se retraga inaintea semifinalei cu Muguruza la Qatar Total Open, din cauza unei accidentari. Nici Wozniacki si nici Halep nu vor evolua saptamana viitoare in Emiratele Arabe Unite.

Kvitova (21 WTA) a obtinut a patra sa victorie consecutiva contra danezei (8-5 la general) si de luni va reintra in top 15.

Kvitova are 3-1 in meciurile directe cu Muguruza.