San Paolo din Napoli, SOLD OUT pentru prima data in ultimii 17 ani si incasari record: 4,5 mil €! Diseara e derby-ul cu Juventus

Napoli e lider in campionat si viseaza la primul titlu de campioana de dupa 1990.

Napoli o intalneste in aceasta seara pe Juventus, campioana ultimelor sase sezoane in Italia, iar in oras e mobilizare generala.

Pentru prima data in ultimii 17 ani, San Paolo e sold-out. Galeria lui Juve nu face deplasarea, nu exista zone "tampon" in stadion, asa ca toate cele 60.000 de bilete au fost vandute.

Incasarile se ridica la 4,5 milioane de euro, 20% din cat face Napoli din vanzarea de bilete in tot sezonul.

In ultimii 17 ani, Juventus a castigat o singura data la Napoli. S-a intamplat in ianuarie 2015, cand Pogba, Caceres si Vidal au adus victoria torinezilor.

Diferenta din clasament e de doar doua puncte, asa ca partida din aceasta seara ar putea schimba liderul in Serie A.

Vlad Chiriches: "Avem calitatea pentru a invinge. In fiecare zi dam totul la antrenamente pentru a ajunge la un nivel cat mai ridicat. Simt ca avem forta pentru a rupe aceasta hegemonie, dar trebuie sa fim foarte concentrati pentru a infrunta orice adversar. Vom da totul pentru noi, pentru fani si pentru club."



"Mi-ar placea foarte mult, ar fi fantastic! Sa castigi un titlu la Napoli valoreaza mai mult decat in alte parti. Campionatul italian este foarte dificil si in acelasi timp important. Ar fi extraordinar daca voi reusi sa castig aici. Sper din tot sufletul!"

