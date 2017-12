Puscas, gol in poarta lui Donnarumma! Golul romanului, anulat imediat de reusita lui Kalinic

AC Milan continua seria de meciuri sterse. Chiar daca au schimbat antrenorul, "Diavolii" sunt aproape de un rezultat rusinos.

Bonaventura a deschis scorul cu Benevento, in minutul 38, dar romanul Puscas a dat lovitura in minutul 50 si a egalat. Donnarumma a avut in prima faza o interventie incredibila, dar mingea a ricosat la Puscas care a reluat pentru golul egalizator.



Bucuria celor de la Benevento a fost de scurta durata. Kalinic a marcat in minutul 57 si a readus pe Milan in avantaj.