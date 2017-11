Propunere de nerefuzat pentru Stefan Radu! Anuntul facut de presa italiana: romanul are viitorul asigurat

Stefan Radu are viitorul asigurat la Lazio. Italienii ii pregatesc o oferta de nerefuzat.

Fundasul in varsta de 31 de ani va primi o oferta de prelungire a contractului scadent in 2020. Noua intelegere ar urma sa se intinda pana in 2022, informeaza Il Messaggero. Mai mult, italienii il vad pe roman drept un viitor lider si se gandesc chiar sa-i propuna un post de antrenor atunci cand se va retrage din activitatea fotbalistica.



Stefan Radu se afla la Lazio din 2008, perioada in care a castiga doua Cupe si doua Supercupe ale Italiei.